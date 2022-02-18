Жители Тбилиси в мае увидят обновленную станцию метро "Гоциридзе"

18 фев. 20:31

Уже в мае текущего года в Тбилиси заработает обновленная станция метро "Гоциридзе", - говорится в сообщении мэрии Тбилиси.

Ремонтно-восстановительные работы на одной из открытых станций Тбилисского метрополитена начались летом 2020 года. Уже ведутся работы по обустройству и укреплению крыши открытой платформы и процесс демонтажа старых плиток, - передает Sputnik Грузия.

В ходе полной реконструкции вестибюля и перрона обновятся интерьер и экстерьер станции, она будет адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также будут заменены системы озвучивания и электрические системы.

Станция должна была заработать давно, но процесс затянулся из-за проблем с первой компанией-подрядчиком, а также самой платформы, которая не подлежала восстановлению, и пришлось разрабатывать новый проект.