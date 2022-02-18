Россия введет четыре новых вида виз для въезда иностранцев

18 фев. 20:20

В скором времени для въезда в Россию иностранцев заработают визы инвестора, специальные визы, обыкновенные медицинские и универсальные визы, - сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

" На сегодня в России 30 видов виз. Мы сокращаем цели въезда, оставляя дипломатические, служебные, транзитные, единые электронные визы, обыкновенные учебные и обыкновенные рабочие. Одновременно вводятся новые виды виз, а универсальная будет выдаваться иностранным гражданам, въезжающим в частных деловых, гуманитарных или туристических целях", - рассказала она, передает ТАСС.

Обыкновенная медицинская виза будет выдаваться иностранному гражданину, въезжающему в РФ для прохождения лечения, на срок до одного года. Также законопроектом предусмотрено упрощение процедуры получения виз для всех категорий иностранных граждан, которые въезжают в Россию с целью работы. Обыкновенная рабочая виза будет также выдаваться членам семьи иностранного гражданина, работающего в РФ.

Также виза может быть однократной, двукратной или многократной, минимальный срок - три месяца, максимальный - до пяти лет.