Эрдоган рассказал, что продемонстрировал кризис между Россией и Украиной

18 фев. 20:10

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция с первого дня придерживается принципиальной, ответственной и направленной позиции в НАТО и продолжит это делать. Об этом рассказали сегодня канцелярии турецкого президента, который провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по случаю 70-летия со дня вступления республики в состав Североатлантического альянса.

Глава турецкого государства также подчеркнул, что продолжающийся кризис между Россией и Украиной еще раз продемонстрировал дополнительную ценность в составе НАТО, передает ТАСС.

"Президент с начала эскалации заявлял, что она должна быть решена дипломатическим путем, а также сообщил обеим сторонам о готовности с радостью провести встречу [между РФ и Украиной] на уровне лидеров или на техническом уровне", - поведали в канцелярии.