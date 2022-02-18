СМИ: Центр Донецка потряс мощный взрыв

18 фев. 19:48

Сегодня вечером в центре Донецка прогремел мощный взрыв, - сообщает Донецкое агентство новостей.

"Около 19:00 (совпадает с мск) взорвана машина на парковке возле здания дома правительства, взрыв слышал весь город". - уточнило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС.

Начальник Народной милиции ДНР Денис Синенков сообщил, что взорвался его автомобиль, сам он не пострадал, - передает "Интерфакс".

Жителей города попросили "сохранять спокойствие, быть бдительными, а также исключить по максимуму передвижение по городу", - говорится в сообщении.