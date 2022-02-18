Байден "правдиво расскажет" о происходящем на Украине

18 фев. 19:40

Президент США Джо Байден сегодня выступит в Белом доме с речью, посвященной ситуации вокруг Украины.

"Президент представит актуальную информацию о наших продолжающихся усилиях по сдерживанию и дипломатии, а также о наращивании РФ военного присутствия на границе с Украиной", - утверждается в обновленном графике главы государства, передает ТАСС.

Как передает пресс-служба Белого дома, выступление запланировано на 16:00 по времени восточного побережья США (00:00 мск субботы). Перед этим, в 14:30 (22:30 мск), у Байдена состоится телефонный разговор "с трансатлантическими лидерами", с которыми он тоже обсудит "дипломатические усилия и усилия по сдерживанию".