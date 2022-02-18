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Помощник президента Азербайджана встретился с зарубежными блогерами, посетившими освобожденные земли

Помощник президента Азербайджана встретился с зарубежными блогерами, посетившими освобожденные земли

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев провел встречу с зарубежными блогерами и путешественниками, посетившими освобожденные от оккупации земли Азербайджана.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Гаджиева, поездка блогеров и путешественников Nomadmania длилась три дня.

Он подчеркнул, что был очень рад встрече с ними. "Мы говорили о постконфликтном развитии на Южном Кавказе, мирной повестке Азербайджана и перспективах нормализации отношений с Арменией", - пояснил Хикмет Гаджиев.

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