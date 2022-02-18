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Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей каждому беженцу из Донбасса

Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей каждому беженцу из Донбасса

Донской губернатор Василий Голубев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать Ростовской области экстренную помощь по линии федерального центра из-за непредвиденного наплыва беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства по телефону поручил врио руководителя МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область, чтобы обеспечить условия для размещения беженцев и обеспечения их горячим питанием и всем необходимым, в том числе медицинской помощью.

"Также президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей", - цитирует Пескова ТАСС.

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