Российская хоккейная сборная победила Швецию и вышла в финал Олимпиады

18 фев. 19:10

Мужская сборная России по хоккею в поединке со сборной Швеции признана сильнейшей по буллитам: она победила в матче 1/2 финала олимпийского турнира в Пекине.

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. На 21-й минуте отличился россиянин Антон Слепышев, а скандинавы сравняли счет усилиями Антона Ландера (47-я минута). Решающий буллит реализовал 20-летний нападающий Арсений Грицюк, - передает РИА Новости.

Сборная России 20 февраля сыграет в финале с командой Финляндии, а шведская сборная завтра сыграет со словаками за бронзовые медали.