Водитель турецкого грузовика спровоцировал экокатастрофу в Грузии

18 фев. 18:57

Сегодня на дороге, связывающей Ахалцихе – Ахалкалаки, перевернулся грузовик с 25 тоннами гудрона – маслянистая вязкая горючая смесь разлилась на проезжую часть дороги и частично оказалась в Куре.

Управлял грузовиком гражданин Турции, он вез гудрон в эту страну, но не смог справиться с управлением, и грузовик перевернулся. Водителя грузовика оштрафовали в административном порядке.

Разлив гудрона вызвал загрязнение как земли, так и реки. Инспектора уже взяли образцы для лабораторного исследования, - сообщили в департаменте природоохранного надзора, передает Sputnik Грузия.

На основании его результатов будет подсчитан ущерб, нанесенный окружающей среде, - отмечается в сообщении департамента.