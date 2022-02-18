Азербайджан обеспечивает энергобезопасность освобожденных территорий

18 фев. 19:30

На днях президент Азербайджана Ильхам Алиев участвовал церемонии открытия подстанций "Агдам-1" и "Агдам-2", а также Центра цифрового управления Региональной электросети "Карабах".

Modern Diplomacy пишет, что подстанция "Агдам-1" построена в составе современного энергокомплекса, где размещаются открытое 110-кВ распределительное устройство и закрытые 35-ти и 10-кВ устройства. Для подключения Агдамского района к общей энергосистеме Азербайджана от подстанции "Хындырыстан" была проложена 110-кВ линия электропередачи протяженностью 35 км. Производственная мощность подстанции "Агдам-2" такая же, как у подстанции "Агдам-1", она управляется дистанционно посредством системы микро-SCADA. С открытием этих подстанций общее число подстанций, построенных на освобожденных территориях, достигло девяти.

11 февраля был открыт энергетический узел "Гобу", в состав которого входят 330-кВ подстанция "Гобу" c передаваемой мощностью 1000 МВт и электростанция Гобу мощностью 385 МВт. После того, как в августе 2020 года был заложен фундамент станций, работы были завершены в рекордно короткие сроки. Впервые в истории Азербайджана проектирование теплоэлектростанций осуществлялось местными специалистами. Проектные работы были выполнены проектно-поисковым институтом энергетики "Азерэнержи", а строительство - местной компанией. Новая подстанция была введена в эксплуатацию в соответствии с концепцией цифровой энергосистемы.

Энергетический узел "Гобу" имеет несколько важных преимуществ. Он позволит удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в стране, особенно в Баку и на Апшеронском полуострове, а также снизит зависимость столицы от региональных электростанций. Это позволит максимально повысить стабильность электроснабжения и свести к минимуму риск системных аварий. Энергоузел также сыграет важную роль в формировании круговой системы электроснабжения столицы. Для интеграции энергетического узла "Гобу" в общую энергосистему была также построена линия электропередачи протяженностью 108 км.

8 февраля открылась реконструированная 330-кВ подстанция "Яшма", которая координирует энергосистемы Азербайджана и России. Были реконструированы распределительные установки мощностью 330, 220 и 110 кВ, на станции установлено три новых автотрансформатора мощностью по 250 МВт каждый. В результате общая мощность подстанции увеличилась до 750 МВт.

Реализация этих проектов поможет не только удовлетворить растущий внутренний спрос, но также позволит Азербайджану увеличить свой экспортный потенциал. Благодаря реализованным в 2021 году проектам Азербайджан произвел 27 млрд кВт⋅ч электроэнергии и экспортировал 1,6 млрд кВт⋅ч. По сравнению с предыдущими годами объем экспорта электроэнергии в 2021 году увеличился примерно на 20% по сравнению с 2020 годом и на 36% по сравнению с 2017 годом. Доходы от экспорта электроэнергии составили $69,34 млн в 2021 году и $50,97 млн в 2017 году.

Однако строительство тепловых электростанций - не единственное направление, в котором Азербайджан работает над укреплением своей энергетической безопасности. Страна развивает сектор возобновляемой энергетики и недавно начала несколько проектов в этом направлении. 13 января состоялась церемония закладки фундамента ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, строить которую будет саудовская компания ACWA Power. ACWA Power, которая частично контролируется государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, вложит в проект около $300 млн. Ожидается, что в эксплуатацию электростанцию запустят в 2023 году, в год она будет производить около 1 млрд кВт⋅ч. Ранее в 2020 году Министерство энергетики Азербайджана и ACWA Power подписали соглашение о реализации проекта по разработке, строительству и эксплуатации ветряной электростанции в Азербайджане. Соглашение о закупке производимой электроэнергии рассчитано более чем на 20 лет.

Азербайджан также работает над проектами в области солнечной энергетики. С этой целью в 2021 году с эмиратской компанией Masdar было подписано соглашение о строительстве солнечной электростанции мощностью 230 МВт. Этот проект стоит около $200 млн, а срок действия соглашения - более 20 лет. Новая солнечная электростанция, которая будет построена в Апшеронском районе, будет производить около 500 млн кВт⋅ч электроэнергии ежегодно, что позволит сэкономить 110 млн кубометров газа и сократить выбросы углекислого газа на 200 тысяч тонн. В общей сложности Министерство энергетики Азербайджана подписало меморандумы о взаимопонимании о сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии с 11 крупными компаниями, включая BP, Equinor и Total, а также Masdar и ACWA Power. Реализуя эти проекты, правительство Азербайджана стремится к 2030 году довести долю возобновляемых источников энергии в энергосистеме страны до 30%, удвоив этот показатель по сравнению с 2018 годом.

Освобожденные территории Азербайджана, которые находились под оккупацией Армении на протяжении десятков лет, имеют большой потенциал для развития возобновляемой энергетики. Потенциал солнечной энергии Карабаха оценивается в 3000-4000 МВт, а потенциал ветроэнергетики - в 300-500 МВт. Учитывая, что 25% местных водных ресурсов Азербайджана берут начало в Карабахе, это оптимальный регион для строительства гидроэлектростанций (ГЭС). До оккупации в Карабахе действовало более 30 ГЭС, большая часть которых была разрушена. После освобождения территорий Азербайджан начал работу над восстановлением этих станций и строительством новых. Уже реконструированы и введены в эксплуатацию, в том числе ГЭС в Гюлябирде мощностью 8 МВт, а также станции "Суговушан-1" и "Суговушан-2" общей мощностью 7,8 МВт. В ближайшие годы ОАО "Азерэнержи" планирует реконструировать 11 ГЭС в Кельбаджарском районе и 12 в Лачинском районе, общей мощностью 130 МВт.

Азербайджан сотрудничает с международными партнерами и инвесторами для развития сектора возобновляемой энергетики в Карабахе. Министерство энергетики Азербайджана и BP подписали соглашение о реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Зангиланском и Джебраильском районах. Развивая сектор возобновляемой энергетики, Азербайджан стремится создать в Карабахе "зону зеленой энергии".

Реализация этих проектов в сфере возобновляемой энергетики, особенно в Карабахе, существенно повлияет на производство и экспорт электроэнергии Азербайджана. С рекордным уровнем производства электроэнергии в 2021 году Азербайджан становится серьезным экспортером электроэнергии в регионе, а новые проекты укрепят позиции страны еще больше. В ближайшие годы производство электроэнергии и возобновляемые источники энергии станут новыми столпами энергетической безопасности Азербайджана. Это позволит стране не только укрепить свою энергетическую безопасность, но и к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 35% от уровня 1990 года в рамках реализации Парижского соглашения.