Новые сорта винограда без косточек создают ученые России и Узбекистана

18 фев. 18:46

Узбекистанские и российские ученые совместно выводят новые сорта винограда без косточек, рассказала начальник информационной службы Минсельхоза РУз Нигора Ходжаева.

Она рассказала о научном сотрудничестве с российским Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт", в рамках которого разрабатываются абсолютно новые сорта винограда без косточек, планируется, что они будут идти на экспорт.

"Кроме этого, ведется совместная работа с российским Институт винограда и вина "Магарач", - цитирует Ходжаеву Sputnik Узбекистан.