Макрон сообщил об экстренных консультациях Европы и США по Украине

18 фев. 18:27

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза и Африканского союза в Брюсселе, что ситуация на Донбассе в последние часы вызывает большую озабоченность.

"Уже много жертв. Я думаю об их родных", - сказал французский лидер, уточнив, что были зафиксированы многочисленные нарушения режима прекращения огня.

Макрон подчеркнул, что эти нарушения нужно прекратить. "Он (режим - прим. ред.) до последнего времени соблюдался сторонами", - цитирует его ТАСС.

Президент Франции также сообщил, что в ближайшие часы будет осуществляться тесная координация между Европой и США. "По итогам этих консультаций мы, как обычно, дадим ответ, - пояснил глава государства.

Кроме того, он призвал настойчиво работать, чтобы добиться стабилизации, а затем деэскалации в контакте с Россией.