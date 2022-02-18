Патрушев: состояние границ России и Казахстана позволяет незаконно пересекать их

18 фев. 18:28

Российско-казахстанский участок государственной границы требует срочного благоустройства – сейчас он создает риски незаконного проникновения иностранцев в Россию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Значительная протяженность и недостаточная обустроенность российско-казахстанского участка государственной границы формирует риски незаконного проникновения иностранцев на российскую территорию", - сказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности РФ в Уральском федеральном округе, передает РИА Новости.