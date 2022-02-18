Путин: Запад найдет повод для санкций против России и Беларуси

18 фев. 18:09

Санкции Запада против России, так же как и в отношении Беларуси, будут введены в любом случае, и повод для этого будет найден, - заявил сегодня президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Санкции будут вводить в любом случае. Есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода - он будет найден, потому что цель в другом, цель - затормозить развитие, в данном случае - России и Беларуси. Преследуя эту цель, всегда будет найден повод для того, чтобы ввести те или иные нелегитимные ограничения, и это не что иное как недобросовестная конкуренция", - сказал российский лидер, передает ТАСС.

Санкционное давление является абсолютно нелегитимным, - отметил российский лидер. "Это грубое нарушение международного права, о котором те, кто сейчас говорит об этом, заботятся только тогда, когда им это выгодно. А когда не выгодно, они с удовольствием забывают про все нормы международного публичного права", - подчеркнул Путин.

Москва и Минск живут "в такой парадигме уже много-много лет, потому что власть предержащие, которые считают себя хозяевами жизни сегодняшней, они всегда интерпретируют все только в свою пользу и пренебрегают интересами других стран". "Путь преодоления такого состояния дел только один - укрепляться самим изнутри, и прежде всего, конечно, в сфере экономики", - констатировал российский президент.