ВСУ готовят прорыв вглубь ЛНР

18 фев. 17:59

Армия Украины намерена совершить прорыв на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил в обращении к жителям глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, ВСУ продолжают наращивать количество военных и тяжелой техники вдоль всей линии боевого соприкосновения, так что там уже возникла внушительная ударная группировка.

"По данным разведки, украинский агрессор планирует осуществить не только провокации на линии боевого соприкосновения, но организовать глубокий прорыв вглубь территории нашей республики", - цитирует Пасечника РИА Новости.

Глава ЛНР заявил о готовности защищать "свои семьи, свои дома, свою землю".