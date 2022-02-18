Олимпиада в Пекине: итоги пятнадцатого дня

18 фев. 18:02

В Пекине завершился пятнадцатый день зимних Олимпийских игр. В пятницу были разыграны пять комплектов наград в трех видах спорта: фристайле; керлинге; биатлоне; конькобежном спорте.

Сборная России пополнила свою коллекцию медалей одной наградой. Ее завоевал фристайлист Сергей Ридзик, занявший третье место в ски-кроссе. Первым стал швейцарец Райан Режес, вторым - его соотечественник Алекс Фива.

В соревнованиях по хафпайпу обладателем награды высшей пробы стала китайская фристайлистка Эйлин Гу. Она показала результат 95,25. "Серебро" досталось Кэсси Шарп из Канады (90,75), "бронза" - ее соотечественнице Рэйчел Каркер.

В мужском биатлонном масс-старте золотую медаль завоевал норвежец Йоханнес Бе. Он пробежал дистанцию за 38 минут и 14,4 секунды и допустил четыре промаха. Второе место занял швед Понсилуома (+40,3 и два промаха), третье - норвежец Ветле Шоста Кристиансен (+1:12,5 и три промаха).

В женском биатлонном масс-старте победу одержала француженка Жюстин Бреза-Буше. Она преодолела дистанцию за 40:18,0. Обладателем серебряной медали стала норвежка Тириль Экхофф (отставание 15,3 секунды; 4 промаха), бронзовая досталась соотечественнице Марте Рейселанн (+34,9; 4 промаха).

В конькобежном спорте "золото" на дистанции 1000 метров завоевал нидерландец Томас Крол. Он показал результат 1.07,92. Второе место занял канадец Лоран Дюбрей (+0,40), замкнул тройку призеров норвежец Ховард Хольмефьорд Лорентсен (+0,56).

На данный момент в медальном зачете лидирует Норвегия, завоевавшая 15 золотых медалей на зимних. Это рекорд по количеству наград высшей пробы у одной страны. На счету норвежцев также 8 серебряных и 11 бронзовых наград. На втором месте располагается Германия (10 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых), на третьем - США (8 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых). Сборная России находится на девятом месте. В активе россиян 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых наград.