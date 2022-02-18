В Сочи из-за оползня "поплыла" шестиэтажка

18 фев. 17:49

В Сочи приступили к срочной эвакуации жильцов шестиэтажного дома, который начал разрушаться из-за активных оползневых процессов.

"После изучения предварительных данных и проведения обхода здания и территории вокруг 6-подъездного дома принято решение о полной эвакуации 217 жильцов, их которых 26 дети", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

Впунктах временного размещения, предоставленных администрацией города Сочи, уже находятся 104 человека. После полной эвакуации жильцов дома специалисты ООО ГК "Альянс безопасности" проведут комплексные геологические и геодезические исследования и дополнительные геофизические изыскания. Лицензированной организацией также будет определен ущерб.

"Сейчас самое главное - обеспечить полную безопасность людей. Никаких полумер быть не может, когда речь идет об угрозе их жизни, здоровью и безопасности. До конца дня оставшиеся жильцы будут эвакуированы. Если эксперты скажут, что восстановление дома невозможно, гражданам будет предоставляться финансовая помощь для приобретения жилья", - цитирует пресс-служба мэра Сочи Алексея Копайгородского.