Заседание сакребуло вылилось в драку в Каспи

18 фев. 17:47

Бурно прошло сегодня заседание сакребуло (совещательный орган) в Каспи (регион Шида-Картли), об этом пишут грузинские СМИ.

Депутаты обсуждали поправки в местный бюджет, оппозиционеры выступили против покупки джипа за 100 тыс лари ($33,3 тыс), передает Sputnik Грузия.

Еще одним поводом для дискуссии стало обвинение представителями оппозиции председателя сакребуло Шоты Бегларашвили в том, что его диплом - фальшивый, что он тут же опроверг, показав копию документа.

Словесная перепалка несколько раз переходила в полноценную потасовку.

"Они начали провокации и насилие, как только пришли. Я зафиксировал, что если у кого-то есть вопросы, исходя из регламента, мы дадим соответствующие ответы. Однако все пошло в ином формате. Они пришли ради провокации, и все были настроены на рукопашный бой", - заявил в итоге Бегларашвили.

Оппозиционных депутатов и представителей СМИ силой вывели из здания сакребуло полицейские, в итоге внутри остались лишь представители "Грузинской мечты".