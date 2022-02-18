В станице Ессентукской на Ставрополье пылает пятиэтажка

18 фев. 17:15

В пятиэтажном жилом доме в ставропольской станице Ессентукской вспыхнул масштабный пожар – пылают крыша и чердак здания, - сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

"Пожар на площади 800 кв м. В его тушении задействовано 60 человек и 17 единиц техники", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Погибших и пострадавших нет. Эвакуированы 40 жильцов, в числе которых девять детей, все они размещены на безопасном расстоянии.

Изначально огнем было охвачено 200 кв м кровли, затем площадь пожара стала разрастаться.