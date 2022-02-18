Глава Пентагона призвал Шойгу вернуть на базы "российские силы, окружающие Украину"

18 фев. 17:18

Министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин сегодня провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службах оборонных ведомств обеих стран.

"Министр Остин призвал к деэскалации, возвращению российских сил, окружающих Украину, на свои базы, а также к дипломатическому урегулированию", - цитирует сообщение Пентагона ТАСС.

В Минобороны РФ уточнили, что разговор прошел по инициативе Вашингтона, во время него Шойгу и Остин обсудили вопросы международной безопасности, представляющие взаимный интерес.