Шойгу и глава Пентагона обсудили международную безопасность

18 фев. 16:58

В пятницу, 18 февраля, состоялся телефонный разговор министра обороны Сергея Шойгу и главы Пентагона Ллойда Остина. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности, представляющие взаимный интерес.

Напомним, 17 декабря 2021 года министерство иностранных дел России представило проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР. 26 января США и НАТО дали письменные ответы России на предложения о гарантиях безопасности. 17 февраля Москва передала Вашингтону свою реакцию на ответ Запада по российским предложениям о гарантиях безопасности.