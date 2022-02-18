Врач рассказал, как не дать мозгу деградировать

18 фев. 16:56

Наши ежедневные привычки влияют на мозг - снижение когнитивных функций на 85% зависит от образа жизни и окружающей среды. Как держать мозг в тонусе, рассказал ученый и практикующий врач, доктор философии в области биологии, академик РАЕН, научный сотрудник ГНЦ РФ института медико-биологических проблем РАН, кандидат биологических наук Алексей Одинец.

Профилактикой старения мозга нужно заниматься с 20 лет, а не в старости, когда его работа уже замедлилась, прежде всего сказал ученый.

"Нужно поддерживать физическое здоровье. Это очень важно. Мозг - это часть организма", - заявил Одинец. Спорт, свежий воздух массаж - все это способствует хорошему кровоснабжению мозга.

"Во-вторых, мозг должен работать. Любой орган, который не работает, подвергается атрофии. И мозг не исключение. В каком бы возрасте вы ни были - 20 лет, 30 лет, 40 лет - нужно учиться, развиваться, причем регулярно менять свои увлечения", - сообщил медик.

По его словам, мозг начинает стареть, когда человек занят монотонной деятельностью - рутина губительна как для мозга, так и для всего организма.

"Движение - жизнь. Нужно все время учиться", - подчеркнул ученый.

Помочь в этом может необычное хобби. "Важно не насильно заставлять себя решать кроссворды - это однообразно, а менять вид деятельности, учить другой язык, вдруг начать интересоваться радиотехникой, вышивать, выпиливать и так далее", - пояснил Одинец.

Старение связано с угасанием работы лимбического отдела мозга, который отвечает за творчество, половое поведение и спонтанные действия.

Алкоголь убивает нейроны, они истощаются, в результате интеллект падает, поведение упрощается, суждения становятся категоричными.

Для хорошей работы мозга крайне важно разнообразное питание. "Я не видел еще ни одного здорового сыроеда", - добавил медик.

Увеличить количество активных нейронов можно нагрузив мозг непривычной работой и воображаемыми занятиями. "Представьте что у вас руке горячий шар, потом он вдруг становится ледяным, меняет цвет - на зеленый, красный… Мысленно перекладывайте шар в другую руку, представьте, как он катится по телу. Это тибетская практика", - рассказал Одинец.

"Если вы не можете что-то сделать, представьте, что вы можете - играючи. Это снимает блоки и стереотипы мозга и помогает решать нерешаемые задачи. Мозг развивается, а не деградирует", - посоветовал ученый, пишет "Доктор Питер".