Путин завершил переговоры с Лукашенко

18 фев. 16:47

Встреча президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко длилась около двух с половиной часов.

Российский лидер заявил, что переговоры прошли в конструктивном ключе, подчеркнув стратегическое партнерство Москвы и Минска. По его словам, несмотря на коронавирусную пандемию, торговля между Россией и Беларусью продолжает расти.

Кроме того, лидеры стран договорились и впредь наращивать военное взаимодействие в свете нарастающей активности НАТО в Европе. Также Путин обсудил с Лукашенко российские требования к Западу о нерасширении Альянса.