В России падает коллективный иммунитет к коронавирусу

18 фев. 16:28

В России на сегодняшний день уровень коллективного иммунитета оценивается в 59,7%, сообщила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По состоянию на 18 февраля вакцинация первым компонентом проведена 86 690 920 раз, вакцинация полного цикла - 82 609 487 раз", - поделилась она.

Неделю назад уровень коллективного иммунитета был равен почти 62%.

В настоящее время иммунитет к COVID-19 в Москве снизился с 59,5% до 56,2%.

Лидерами по коллективному иммунитету являются Санкт-Петербург (84,9%), Карелия (83,8%) и Севастополь (82,9%).