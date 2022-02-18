Жители ДНР массово эвакуируются в Россию

18 фев. 16:25

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил о начале массовом централизованном выезде населения в Россию.

По его словам, в первую очередь будут эвакуированы женщины, дети и граждане пожилого возраста.

Он также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ ВСУ о начале наступления в регионе. "Вооруженные силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к силовому захвату Донбасса", - приводит слова Пушилина РИА Новости.

При этом глава ДНР подчеркнул, что вооруженные силы Донбасс находятся в полной боевой готовности.