Представители Украины и России устроили стихотворную дуэль в ООН

18 фев. 16:11

На заседании Совбеза ООН постпред Украины в организации Сергей Кислица прочитал стихи, замглавы МИД России Сергей Вершинин ответил тем же.

Кислица продекламировал отрывок из стихотворения Евгения Евтушенко "Наследники Сталина".

"Пусть мне говорят: "Успокойся…" – спокойным я быть не сумею. Покуда наследники Сталина живы еще на земле, Мне будет казаться, что Сталин – еще в мавзолее", – прозвучали слова.

В ответ Вершинин прочитал стихотворение Николая Заболоцкого: "А если это так, то что есть красота И почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота Или огонь, мерцающий в сосуде?"

Российский дипломат пояснил, что красоту следует сравнить с мудростью и призвал принимать мудрые решения в вопросе Минских соглашений и ситуации на Украине.