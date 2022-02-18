У россиян вырос интерес к экзотическим странам на 23 февраля и 8 марта

18 фев. 15:55

Спрос на туры в далекие экзотические страны на период празднования 23 февраля и 8 марта вырос в России на 25% к допандемийному, сообщили в пресс-службе туроператора Space Travel, пишет ТАСС.

"Спрос на туры в экзотические страны на период празднования 23 февраля и 8 марта у россиян вырос на 25% по сравнению с допандемийным годом. Самыми востребованными направлениями на предстоящие праздничные даты стали острова Индийского океана: Сейшелы, Мальдивы, Маврикий, Шри-Ланка и Таиланд", - рассказали в туроператоре.

Количество поисковых запросов на туры в эти страны в начале 2022 года увеличилось вдвое по сравнению с 2019 годом.

Шесть дней в отеле четыре звезды с завтраками обойдется на одного в Таиланде в 58 тыс рублей, на Шри-Ланке в 64 тыс рублей, на Мальдивах - в 80 тыс рублей.

Также в этом на 23 февраля и 8 марта на 30% к допандемийному вырос спрос на туры в Турцию и Хорватию. В Турции россияне предпочитают комбинированные туры - море и экскурсии в Стамбуле или Каппадокии. В Хорватии туристы не только отдыхают, но и делают прививки западными вакцинами.