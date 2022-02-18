Валиевой вручат государственную награду

18 фев. 15:44

Российская фигуристка Камила Валиева будет представлена к государственной награде. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Он подчеркнул, что сегодня обсуждал этот вопрос с министром спорта Олегом Матыцином. "Пока неизвестно, к какой именно награде, - все это решат в администрации президента. Камилу будут встречать в аэропорту со всеми почестями как олимпийскую чемпионку, потому что она таковой и является. Она будет окружена вниманием и заботой", цитирует Свищева Чемпионат.com.

Напомним, накануне 15-летняя Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвертое место в личном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.