США не видят свидетельств отвода войск России от границы с Украиной

18 фев. 15:27

США по-прежнему не видят признаков того, что президент Рсосии Владимир Путин отводит войска от границы с Украиной. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин после встречи в Варшаве с главой Минобороны Польши Мариушем Блащаком.

"Что касается того, что происходит на границе Украины, то я говорил об этом вчера. Хотя Россия заявила об отправке своих войск в гарнизоны, мы пока не видели этого", - сказал он.

Глава Пентагона отметил, что они, наоборот, замечают, что все больше частей направляются к пограничным районам. "Мы видим продолжающиеся приготовления, мы видим действия, которые обычно войска совершают при подготовке к началу наступления", - цитирует его ТАСС.

Ллойд Остин пояснил, что речь идет о "продвижении к границе", "рассредоточении войск", "подготовке логистики".