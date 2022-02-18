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На Кубани арестовали карманника-рецидивиста из Абхазии

На Кубани арестовали карманника-рецидивиста из Абхазии

Краснодарские правоохранители поймали вора-карманника из Абхазии.

Сотрудники угрозыска задержали мужчину, который подозревается в двух карманных кражах.

Ранее  в полицию Краснодара обратился местный житель, после поездки в трамвае он обнаружил пропажу мобильного телефона. Полиция выяснила, что к краже причастен ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления гражданин Абхазии. Карманника удалось задержать на одной из улиц города.

Злоумышленник сознался, что вытащил телефон из куртки краснодарца, смартфон за 12 тыс рублей он сдал в ломбард за 6 тыс рублей, деньги потратил.

Также выяснилось, что абхазец украл телефон у другого местного жителя - он вытащил гаджет из кармана куртки посетителя продуктового магазина.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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