Азербайджан отменил визы с Сербией

18 фев. 15:15

Визовый режим отменен между Азербайджаном и Сербией, говорится в законе "Об утверждении Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Сербия о взаимной отмене визовых требований для лиц, имеющих общегражданские паспорта".

Отмечается, что документ утвердил президент республики Ильхам Алиев.

Согласно закону, утверждается "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Сербия о взаимной отмене визовых требований для лиц, имеющих общегражданские паспорта", подписанное 11 октября 2021 года в Белграде.