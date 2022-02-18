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Азербайджан отменил визы с Сербией

Азербайджан отменил визы с Сербией

Визовый режим отменен между Азербайджаном и Сербией, говорится в законе "Об утверждении Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Сербия о взаимной отмене визовых требований для лиц, имеющих общегражданские паспорта".

Отмечается, что документ утвердил президент республики Ильхам Алиев.

Согласно закону, утверждается "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Сербия о взаимной отмене визовых требований для лиц, имеющих общегражданские паспорта", подписанное 11 октября 2021 года в Белграде.

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