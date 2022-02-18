Лавров сообщил о желании поговорить с Западом "по понятиям"

18 фев. 14:59

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ будет добиваться, чтобы США и НАТО выполняли принятые на себя обязательства по безопасности и данные Москве обещания.

Он подчеркнул, что Россия не может удовлетвориться обещаниями. "Тем более что письменные обязательства глав государств и правительств, требующие от натовцев учитывать наши интересы в полной мере, не говоря про устные гарантии, о которых президент России Владимир Путин не раз упоминал, оказывается, ничего не стоят. Так дело не пойдет", - поведал глава внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что Москва будет добиваться, чтобы все было честно. "Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие - "пацан сказал - пацан сделал". По крайней мере, "понятия" должны соблюдаться и на международном уровне", - цитирует Лаврова ТАСС.