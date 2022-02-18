Стало известно, кто финансирует грузинскую оппозицию

18 фев. 14:40

Представитель правящей партии "Грузинская мечта" Созар Субари заявил, что "Единое национальное движение" зависит от "черных" денег бывшего главы Минобороны республики Давида Кезерашвили.

Ранее жена руководителя партии "Европейская Грузия" Гиги Бокерия Тамар Черголеишвили сообщила, что Кезерашвили финансировал избирательную кампанию Ники Мелия. Она также выложила ролик, где Мелия называет экс-министра коррумпированным и заявляет о заработанном им миллионе при помощи грабежей и разбоев.

"Сегодня Нику Мелия уличи в том, что мы и так знали, что его финансировал Кезерашвили. То, что крутились черные деньги и черными деньгами финансировались все избирательные кампании, их телевидения, все их акции и деятельность, это и так все знали", - приводит слова Субари Sputnik Грузия.