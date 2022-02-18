Семья с двумя детьми погибла в ДТП под Алматы

18 фев. 14:36

В Алматинской области произошло смертельное ДТП, в результате погибла вся семья, в том числе годовалый младенец.

По данным полиции Алматинской области, ДТП произошло утром 18 февраля. Водитель Subaru Impreza не справился с управлением, автомобиль перевернулся и от удара загорелся.

"Мужчина и женщина погибли на месте происшествия. Двух пострадавших несовершеннолетних госпитализировали в больницу", - сообщили в пресс-службе полиции.

Позже в больнице умерли оба ребенка пары - годовалый мальчик и семилетняя девочка.

Ведется досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Казахстана.