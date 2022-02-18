В России могут разрешить менять криптовалюту на рубли

18 фев. 14:15

В России могут одобрить легализацию криптовалютного обмена на рубли по аналогии с хождением иностранной валюты. Идея принадлежит министерству финансов РФ.

"Да, мы предусматриваем именно легальный обмен, не расчеты, а именно обмен, точно так же как и в иностранную валюту", - пояснил глава ведомства Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

Он подчеркнул, что технология будет такая же как и покупка, и продажа иностранной валюты.

По словам Силуанов, в настоящее время в России изучают зарубежный опыт налогообложения в данной сфере.