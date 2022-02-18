Москвичей предупредили об опасном ветре в выходные

18 фев. 14:00

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра.

Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с, предупреждение действует с 03.00 субботы до 03.00 понедельника.

В четверг в Москву пришел циклон "Иления", для него характерны сильный порывистый ветер и резкое перепады атмосферного давления. Влияние этого циклона на погоду в столичном регионе закончится в субботу, но "уже днем в субботу в столице начнет ощущаться влияние следующего, не менее активного, ненастного посланника Атлантики".

Новый циклон также принесет в Москву ветер, влажность и низкое давление.