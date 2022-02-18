В Узбекистане из министерства туризма и спорта сделали два ведомства

18 фев. 13:40

Спорт и туризм снова разделили в Узбекистане. Из одного министерства решили сделать два.

Министерство туризма и культурного наследия возглавит вице-премьер Азиз Абдухакимов. Министерство развития спорта - Адхам Икрамов.

Абдухакимов более 10 лет проработал в банковской сфере, затем был председателем Государственного комитета по управлению государственным имуществом, главой Госкомитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции. В 2014-2017 годах работал министром труда и социальной защиты, в 2017-2018 годах - председателем Государственного комитета по развитию туризма. В мае 2018 года был назначен вице-премьером.

Икрамов был вице-премьером Узбекистана с 2012 по 2016 годы, возглавлял комплекс Кабинета Министров по вопросам здравоохранения, экологии, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, дважды был министром здравоохранения.В июне 2017 года был назначен председателем Торгово-промышленной палаты.