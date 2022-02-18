США обогащаются на угрозе "российского вторжения"

На востоке Украины снова пахнет войной. Разведка народных республик докладывает о подготовке высадки украинского десанта в районе Азова, а американские СМИ назначили новую дату "российского нападения". Почему журналисты и политики до сих пор спекулируют на тему войны и кому выгодна контролируемая эскалация?

Западные СМИ и политики изначально датой "нападения" России на Украину называли 16 февраля. Когда прогноз не сбылся, они придумали ввести "гибкий график": теперь говорят, что все случится после 20 февраля. Издание Politico, которое по сути и запустило эту кампанию о "российском вторжении", дает такое обоснование: 20 февраля заканчивается Олимпиада в Пекине и российско-белорусские военные учения. Связь с учениями еще как-то можно попытаться найти, видимо, американские аналитики рассуждают, что российская армия потренируется и будет готова идти в атаку. Но с Олимпиадой как-то совсем нелогично. Не лучше ли делать это под шумок мировых событий, пока внимание мирового сообщества приковано к турниру, а не во время затишья?

Другое объяснение новой даты российской агрессии – то, что 20 февраля завершится Мюнхенская конференция по безопасности. "Вторжение в то время, когда Америка находится в Европе и пока глава Украины находится за пределами страны, может оказаться абсолютным унижением – своего рода геополитическим троллингом, который любит Путин", - пишет Politico. Действуя по этому принципу, можно дату "вторжения России" назначать на любой день. Какой-нибудь саммит G7, когда в одном городе собираются лидеры всех западных стран или очередной зарубежный визит Владимира Зеленского в Европу или Турцию. Вариантов может быть много.

Главное, что здесь должно беспокоить – так это то, что они не просто говорят, но и, похоже, реально верят в наступление России. Если бы слухи распространялись только в газетах, можно было бы списать это на панику журналистов. Но об "агрессии" говорит министр иностранных дел США. С трибуны Совбеза ООН Энтони Блинкен утверждает, что Россия готовит провокацию с применением химоружия, чтобы обвинить в этом Украину. Он полагает, что российские танки могут захватить большие участки украинской территории и даже дойти до Киева. При этом Блинкен призывает отказаться от таких планов и заявить всему миру, что Россия нападать не собирается.

Российская сторона уже устала заявлять, что атаковать соседнюю страну она не планирует. И поэтому повторять это по 10 раз не имеет смысла. Наш МИД уверен, что эти обвинения со стороны США связаны с желанием "замотать разговор по юридически обязывающим гарантиям безопасности". Россия в декабре предложила США и НАТО заключить договор о безопасности. Все требования России переданы в Вашингтон и Брюссель. В числе главных требований: 1) непринятие Украины в НАТО, 2) нерасширение НАТО, 3) отказ от опасных военных маневров вблизи границ России, 4) неразмещение ракет в Восточной Европе и 5) отказ от военной активности США и НАТО на постсоветском пространстве. Хотя по некоторым пунктам, как военные маневры и ракеты, США готовы на компромисс, главное требование – нерасширение НАТО – они не хотят принимать.

Пока Блинкен в ООН обвинял Россию, в Москве в МИД заехал американский посол и забрал оттуда ответ России на предложения США по безопасности. Как видно, пока никакого прогресса нет. Чем дольше нет этого прогресса, тем на самом деле выше вероятность войны в Украине. В последнем своем письме МИД РФ требует от США оказать давление на Киев, чтобы он начал выполнять минские соглашения и предоставил Донбассу статус автономии. Украинские политики отказываются, и для Вашингтона единственным способом замылить неготовность своего союзника пойти на сделку остается обвинение России.

При этом, кстати, некоторые российские эксперты считают, что угрозой войны США оказывают давление на Киев, чтобы под дулом пистолета заставить его пойти на сделку с Путиным, а самим заняться Китаем. Так это или нет, но свою выгоду Вашингтон от словесной эскалации уже получил. Буквально сегодня США договорились с Польшей о продаже ей 250 танков "Абрамс". Если брать из расчета $8 млн долларов за танк, то на этой сделке американцы заработали $2 млрд. Как говорится, "кому война, кому мать родна".

В самом начале мы напомнили, что в атаку, по данным ДНР, может пойти и украинская сторона. Это подтверждает рост обстрелов Донбасса со стороны ВСУ. Намерение Киева вернуть свои территории кажется логичным. Однако очевидно, что если украинская армия пойдет на штурм Донецка и Луганска, тогда отделается в лучшем случае признанием ДНР и ЛНР Россией, а в худшем – участием России в боевых действиях на стороне Донбасса с целью принуждения к миру Украины как агрессора.