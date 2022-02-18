Эстония, Латвия и Литва открылись для россиян, но…

18 фев. 13:18

Прибалтийские государства впервые с начала пандемии готовы принимать российских туристов с отрицательными ПЦР-тестами, но выехать из России гражданам не так просто, пишет "Фонтанка".

Эстония открылась для туристов из России в конце 2021 года, Литва начнет принимать россиян в апреле, для въезда нужен отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, признанный в ЕС. Латвия также анонсировал скорое открытие для российских туристов с ПЦР-тестами.

Россияне по-прежнему не имеют возможности попасть в Европу наземно - тех, кто с туристическими целями едет на машине или автобусе, разворачивают российские пограничники. Напомним, в начала пандемии РФ закрыла сухопутные границы.

Выезжать за границу туристам можно на самолетах, но прямых рейсов нет ни в один город трех прибалтийских стран.