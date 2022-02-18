Токаев: такой сосед, как Россия, дан казахам Богом

18 фев. 13:11

Силы ОДКБ в ходе январской миротворческой операции в Казахстане не только защищали страну, но и обеспечивали собственную безопасность, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев

"Россия и другие государства-члены ОДКБ протянули руку помощи не только для защиты Казахстана, но и для обеспечения собственной безопасности", - сказал Токаев, подчеркнув, что России выгодно иметь в качестве соседа стабильный Казахстан.

Казахстанский лидер также отметил, что Москва и Нур-Султан остаются стратегическими партнерами. Также он назвал Россию соседом, который дан казахам Богом.

"Россия - это богом нам данный сосед, с которым мы живем бок о бок на протяжении веков. Это предписано казахам судьбой, и мы не может это изменить", - добавил он.