"Лукойл" увеличил свою долю в "Шахдениз"

Российская компания "Лукойл" увеличила долю в газовом проекте "Шахдениз" в Азербайджане с 10 до 19,99%. Об этом говорится в сообщении компании.

"ПАО "Лукойл" сообщает о закрытии сделки по покупке у компании Petronas 9,99%-ной доли в газовом проекте Шахдениз. Сумма сделки составила около $1,45 млрд"- сказано в заявлении.

Напомним, осенью 2021 года "Лукойл" собирался выкупить 15,5% в проекте за $2,25 млрд, и, таким образом, увеличить свою долю с 10% до 25,5%. Однако после того, как оператор проекта, британская компания BP решила увеличить свою долю на 1,16% за $168 млн, "Лукойл" объявил, что уменьшит приобретаемую у Petronas долю с 15,5% до 9,99%, а сумма сделки уменьшится с $2,25 млрд до $1,45 млрд.



Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, увеличение доли "Лукойла" имеет скорее финансовую причину, чем промышленную. "Скорее всего, речь идет не о планах по расширению деятельности "Лукойла" в Азербайджане, ведь оператором проектах все равно выступает BP, а о финансовом интересе - увеличении дивидендов от проекта. На данный момент неизвестно о планах "Лукойла" по расширению инвестиций в Азербайджане", - сообщил он.



По оценке экономиста, в дальнейшем состав участников проекта и их долей вряд ли будет изменяться, поскольку он приносит всем акционерам значительные выгоды. "Не думаю, что будет какое-то радикальное изменение в составе участников. Концерн, разрабатывающий "Шахдениз", достаточно устойчив, причем еще с 90-х годов. Больших требующих решения производственных проблем на месторождении нет, уровень сбыта устойчивый, логистика поставок устойчива также", - напомнил Алексей Белогорьев.



"Поэтому в дальнейшем не будет большого смысла для всех участников в том, чтобы выйти из прибыльного проекта или же существенно понизить свою долю. Все основные инвестиции в проект уже сделаны, и сейчас идет стадия получения финансового результата", - заключил заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов.