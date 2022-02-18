Кремль: переговоры по гарантиям безопасности для России должны продолжиться

18 фев. 13:02

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил о том, что идея России о гарантиях безопасности должна получить продолжение, поэтому переговорный процесс будет продолжен

"Сейчас будут определенные контакты на рабочем уровне, на высоком уровне, на уровне министра иностранных дел. Посмотрим", - сказал он в ответ на вопрос о том, в какой форме продолжится обсуждение гарантий безопасности для РФ.

Далее представитель официальной Москвы отметил, что "дальше уже дело за переговорным процессом". "Но как-то эта идея должна получить свое продолжение. Посмотрим, как это будет происходить", - указал он.