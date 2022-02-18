Глава Мюнхенской конференции еще раз отреагировал на отказ России от участия

18 фев. 12:54

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер заявил, что отказ России от участия является ошибкой.

"Я считаю это ошибкой. Многие сотни международных участников и ответственных лиц, конечно, очень сожалеют об этом, что Россия не появилась здесь, в Мюнхене", - сказал Ишингер в эфире телеканала ZDF.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин решил не приезжать на Мюнхенскую конференцию. Глава государства также не будет выступать на ней в формате онлайн.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности 2022 пройдет 18-20 февраля в гостинице Bayerischer Hof при соблюдении строгих противоэпидемических мер. Традиционно в ней принимают участие более 2 тыс человек, сейчас же разрешено не более 600.