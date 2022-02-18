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Глава Мюнхенской конференции еще раз отреагировал на отказ России от участия

Глава Мюнхенской конференции еще раз отреагировал на отказ России от участия

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер заявил, что отказ России от участия является ошибкой.

"Я считаю это ошибкой. Многие сотни международных участников и ответственных лиц, конечно, очень сожалеют об этом, что Россия не появилась здесь, в Мюнхене", - сказал Ишингер в эфире телеканала ZDF.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин решил не приезжать на Мюнхенскую конференцию. Глава государства также не будет выступать на ней в формате онлайн.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности 2022 пройдет 18-20 февраля в гостинице Bayerischer Hof при соблюдении строгих противоэпидемических мер. Традиционно в ней принимают участие более 2 тыс человек, сейчас же разрешено не более 600.

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