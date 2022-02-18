После пожара на пароме в Ионическом море пропали 11 человек

18 фев. 12:36

В пятницу на пароме под итальянским флагом Euroferry Olympia, следовавшем через Ионическое море из греческого порта, случился пожар.

Возгорание началось на третьей палубе, где были автомобили. Есть вероятность, что в машинах могли находиться водители. Очевидцы сообщают, что пожар сопровождался взрывами.

На пароме находились 239 пассажиров и 51 член экипажа, преимущественно граждане Италии и Греции. По сведениям российского посольства в Греции, россиян на судне не было. В порт Корфу шлюпками эвакуированы с горящего парома 278 человек, 11 человек считаются пропавшими без вести.

На борту парома остаются 25 легковых и 153 грузовых автомобиля. Велика вероятность утечки в море большого объема горючего.

Тушение пожара продолжается.