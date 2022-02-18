В Севастополе полыхает жилой дом, есть погибшие  

18 фев. 12:22

Два ребенка и двое взрослых стали жертвами пожара в жилом доме в Инкермане (входит в состав Севастополя), сообщил глав города Михаил Развожаев.

"По предварительной информации, есть погибшие, одна семья: инвалид-мужчина, мама и двое детей. Но это предварительная информация от мужчины, который выпрыгнул из окна, он жил в одной квартире с ними", - сказал он.

Спасшийся мужчина заявил, что не мог оказать им помощь погибшим. В настоящее время ведется ликвидация открытого горения, огонь захватил площадь в 300 кв м.