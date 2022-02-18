Спрос на антидепрессанты в России вырос на 40%

18 фев. 12:07

За год в России резво вырос спрос на антидепрессанты и нейролептики, пишут "Известия".

С 10 января по 6 февраля россияне приобрели свыше 895 тыс упаковок антидепрессантов - на 43% больше, чем за тот же период прошлого года. Похожая ситуация сложилась и с нейролептиками - плюс 35%, куплено 698 тыс упаковок, следует из данных аналитической компании DSM Group.

Эту ситуации медики объясняют пандемией, сограждане стали чаще обращаться к психиатрам и неврологам.

"Увеличилось число осложнений со стороны нервной системы и психики из-за так называемого постковидного синдрома. В том числе, возросло число обращений, связанных с нарушением сна, тревожностью, депрессивными состояниями. При этих симптомах врачи обычно назначают нейроптические и психотропные препараты", - пояснил психиатр, психотерапевт Юрий Вяльба.