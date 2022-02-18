Москва будет летать в Физули семь раз в неделю

18 фев. 11:55

Федеральное агентство воздушного транспорта "Росавиация" по итогам прошедшего в четверг заседания разрешило четырем авиакомпаниям осуществлять полеты из России в Азербайджан.

Как отметили в пресс-службе ведомства, к рейсам в Азербайджан допущены авиаперевозчики "Red Wings", "Nordwind", "Икар" и "Азимут".

Подчеркивается, что "Икар" и " Nordwind" будут выполнять полеты из Москвы в Физули 7 раз в неделю. Также "Северный ветер" будет осуществлять рейсы из Махачкалы в Габалу тоже 7 раз в неделю.

Кроме того, компания "Азимут" сможет выполнять рейсы Махачкала-Баку с частотой 3 раза в неделю, а "Red Wimgs" - рейсы Краснодар-Баку с частотой 2 раза в неделю.