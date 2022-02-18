Главным направлением по программе туристического кешбэка остается Сочи

18 фев. 11:54

С момента запуска в России нового этапа программы туристического кешбэка спрос на туры вырос на 30-50% по сравнению с предыдущим месяцем, пишет ТАСС.

Новый этап программы стартовал 18 января и продлится до 12 апреля.

В настоящее время по акции бронируется около 90% путевок, сообщили туроператоры. Главными направлениями являются Сочи, Крым, Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, Анапа, Татарстан, Домбай.

Стоимость туров по сравнению с прошлым годом увеличилась на 5-15%.

Самыми активными участниками программы кешбэка стали туристы из Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодара и Екатеринбурга.