Началась газификация Агдама и Шуши

18 фев. 11:41

Проектные работы по газификации стартовали на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает ПО "Азеригаз".

Отмечается, что в первую очередь планируется газифицировать Агдам и Шушу.

"В связи с этим начались проектные работы по строительству магистральных газопроводов и созданию внутренней сети газификации. Маршруты и коридоры новых газопроводов, которые будут построены как в Шуше, так и в Агдаме, уже определены, соответствующие документы направлены в Госкомитет по градостроительству и архитектуре", - сказано в сообщении.

Стоит добавить, что проектные работы будут завершены в марте, после чего планируется выделить средства и начать монтаж внутренней газовой сети Шуши.