Цистерна со сжиженным газом загорелась в Чечне

18 фев. 11:39

Пожар произошел в селе Гехи в Чечне. Как проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС по региону на окраине населенного пункта загорелась цистерна со сжиженным углеводородным газом.

"В 10:25 на пульт диспетчера службы спасения поступило сообщение о пожаре на окраине села Гехи, горит наземная цистерна. В 10:35 произошел взрыв цистерны с сжиженным углеводородным газом емкостью 60 кубов", - приводит слова собеседника в эктернном ведомстве ТАСС.

Уточняется, что огонь перекинулся на здание. Также недалеко находятся еще шесть цистерн. Согласно предварительным данным пострадавших нет.